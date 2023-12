Brachen-Sanierung: Universal-Versandhalle wird zum Büro- und Produktionsstandort

Ein Projekt in Salzburg zeigt, warum es sich lohnt, Brachen zu sanieren: Die aufgelassene Universal-Versandhalle wurde zum multifunktionalen Büro- und Produktionsstandort – und hilft mit, das Klima zu schonen.Ein Gewerbegebiet in Bergheim, nur ein paar Kilometer von Salzburg entfernt, ist so groß wie jene Fläche, die in Österreich alle fünf Tage dauerhaft versiegelt wird: Etwa 30 Hektar. Dort, am Fuß des Plainbergs, befindet sich das Handelszentrum 16.

Die ehemaligen Lagerhallen des Universalversands dienen heute einem Potpourri aus Start-Ups und innovativen Geschäftsmodellen als neuer Standort. „Die Story ist immer die gleiche“, sagt Architekt Christian Kircher, der die Sanierung mit seinem Büro „smartvoll“ begleitet hat. Das Konsumverhalten ändert sich, ehemalige Industriestandorte verfallen zu Brachen. Das ist selbst einem der umsatzstärksten Online-Shops des Landes passiert.Das "Amazon der Kindheit" musste seine Lagerhallen nähe Salzburg schließen





