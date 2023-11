Jamie Lynn Spears zeigt unsoziales Verhalten im Dschungelcamp

Die Schauspielerin Jamie Lynn Spears zeigt ein unsoziales Verhalten im britischen Dschungelcamp und macht sich damit wenige Freunde. Die Show-Macher befürchten zudem, dass sie aussteigt, sobald sie die vertraglich vereinbarten 72 Stunden absolviert hat. Jamie Lynn Spears, die jüngere Schwester von Popstar Britney Spears, entpuppt sich in der britischen Ausgabe der Reality-Show „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!“ als schwierige Kandidatin.

Bereits im Vorfeld verärgerte sie die Sendungsmacher, indem sie sich weigerte, Interviews zu ihrer Teilnahme zu geben. Ein Insider berichtet, dass selbst Boy George, der im Vorjahr dabei war, dies ohne Probleme gemacht hätte. Nach ihrem Einzug hat sich die Situation nicht verbessert





