Urlaubsgutscheine bei we are travel

Urlaub auf den Malediven endet in TragödieEin deutsches Paar erlebt eine Tragödie auf den Malediven, als die Frau beim Schnorcheln von einer Strömung mitgerissen wird. Ihr Partner erhebt schwere Vorwürfe gegen das Hotel und warnt vor den Gefahren auf den Trauminseln.

Geister-Villen bei Siegfried Wolf: Gebaut und nicht abgeholtSeit eineinhalb Jahren schlummert ein mysteriöses Bauprojekt in Wolfs Luxus-Wohnpark „Fontana“ still vor sich hin. Schon bisher gab es Russland-Connections, nun scheint ein neuer Eigentümer auf – Geburtsort: St. Petersburg. Eine rechtzeitige Meldung ans Finanzministerium dürfte nicht erfolgt sein.

Festhalten an Fossilen: Wirbel um OPEC-Brief bei COP28Bei der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) sorgt der Aufruf der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), jegliche Beschlüsse gegen fossile Energien zu blockieren, für Wirbel.

ÖVP im Faktencheck: Selektive Wahrnehmung bei Pilnacek-AussagenDie ÖVP will Wolfgang Sobotka durch die Aussagen von Christian Pilnacek vor dem U-Ausschuss entlasten. Sie zitiert dabei äußerst selektiv aus den Protokollen. Faktencheck von Moritzzz_.

Vergewaltigungen bei Hamas-Terrorattacke auf Musikfestival in IsraelEin Besucher des Musikfestivals in Israel berichtet von Vergewaltigungen bei der Hamas-Terrorattacke. Die Polizei versucht immer noch, die Teile zusammenzusetzen.

Ein Kindheitstraum wurde wahr – mittendrin bei Franz Klammers 70-FeierAm 3. Dezember feierte Skikaiser Franz Klammer seinen 70. Geburtstag. Der Feiermarathon fand diese Woche in Klammers Heimat Bad Kleinkirchheim seinen Höhepunkt – mit dabei NÖN-Redakteur Christian Eplinger.

