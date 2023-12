Weitere Anklage gegen Sohn von US-Präsident Joe Biden wegen Steuerdelikten

Gegen den Sohn des US-Präsidenten ist eine weitere Anklage erhoben worden, diesmal wegen Steuerdelikten. Joe Biden stellt sich demonstrativ hinter seinen Sohn: „Der Präsident liebt seinen Sohn“, heißt es aus seinem Büro. sieht die politischen Attacken gegen ihn als Versuch, seinen Vater auf emotionalem Weg in die Knie zu zwingen.

Bei den Angriffen gegen ihn aus dem republikanischen Lager gehe es nicht um ihn selbst, sagte Hunter Biden in einem Podcast mit dem US-Musiker Moby, der am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. „Sie versuchen auf ihre höchst illegitime, aber rationale Weise, eine Präsidentschaft zu zerstören“, argumentierte der 53-Jährige. „Auf ihre niederträchtigste Art und Weise versuchen sie, mich umzubringen, weil sie wissen, dass dies ein größerer Schmerz wäre, als mein Vater ertragen könnte.“ hätten begriffen, dass der Gedanke, nach dem Tod von zwei anderen Kindern auch noch seinen Sohn zu verlieren, seinen Vater brechen würde, sagte Hunter Biden. „Und so begannen sie anzugreifen und anzugreifen und anzugreifen“, beklagte er





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steuerdelikte: Zweite Anklage gegen Hunter BidenIm September ist Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, bereits wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. Am Donnerstagabend (Ortszeit) folgte in Los Angeles die zweite Anklage, diesmal wegen Steuerdelikten. Die Anklage platzt mitten in den Wahlkampf für das US-Präsidentenamt.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Extremistischer Anarchokapitalist Javier Milei wird Präsident von ArgentinienDer libertäre Kandidat Javier Milei wurde mit 55,7 Prozent der Stimmen zum Präsidenten von Argentinien gewählt. Der selbst ernannte Anarchokapitalist verspricht radikale Veränderungen und den Wiederaufbau des Landes.

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »

Indignierter Präsident kritisiert Störung der TotenruheDer Nationalratspräsident ist unabsetzbar. Mit Wolfgang Sobotka konnte die Verfassung ja nicht rechnen. Satirekolumne von Rainer Nikowitz.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Vater bei Hochzeit erschlagen – nur vier Jahre HaftEin Tiroler streckte seinen eigenen Papa bei der Hochzeitsfeier seiner Schwester nieder. Der 63-Jährige starb im Spital, sein Sohn zeigte kaum Reue…

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Steigt Michelle Obama gegen Trump in den Ring?Wird es ein Obama-Comeback geben? Neuesten Umfragen zufolge steht es um die Beliebtheit von Präsident Joe Biden (80) nicht gut, und Spekulationen um eine mögliche Kandidatur von Ex-First-Lady Michelle Obama nehmen Fahrt auf.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Wird es ein Obama-Comeback geben?Wird es ein Obama-Comeback geben? Neuesten Umfragen zufolge steht es um die Beliebtheit von Präsident Joe Biden (80) nicht gut, und Spekulationen um eine mögliche Kandidatur von Ex-First-Lady Michelle Obama nehmen Fahrt auf.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »