Auto ausgebrannt: Das ist zu Halloween in Linz passiert

Die Polizei war alarmiert: Nach den Krawallen vom Vorjahr stand sie zu Halloween in Linz mit einem Großaufgebot im Einsatz.Es waren schreckliche Bilder in der Nacht auf den 1. November 21922: Rund 200 vorwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund randalierten im Linzer Zentrum. Sie warfen mit Böllern, Steinen und Flaschen. Die Krawallmacher hatten sich vorher

Nach dem Vorbild des Netflix-Films"Athena" attackierten sie Passanten und dann die einschreitenden Polizisten. Dutzende Personen wurden angezeigt, fünf wanderten in U-Haft. Für zahlreiche Verdächtige hatte die Aktion ein gerichtliches Nachspiel.

Am Abend gingen dennoch mehrere Anrufe besorgter Bürger ein. Der Grund: Wiederholt wurden Böller gezündet. Die Beamten nahmen Feiernden Knallkörper mit einem gesamten Sprenggewicht von rund 600 Gramm ab.Und: In der Zeppelinstraße im Süden von Linz brannte eine Auto aus. Die Ermittler vermuten, dass es durch Knaller in Flammen aufgegangen ist. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Halloween-Krawalle in Linz: FPÖ-Chef kritisiert AsylpolitikIm vergangenen Jahr kam es in der Linzer Innenstadt zu gewalttätigen Ausschreitungen an Halloween. Rund 200 junge Männer bewarfen Passanten und Polizisten mit Böllern, Steinen und Flaschen. Anlässlich des Jahrestags der Krawalle kritisierte der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner die Asylpolitik der Bundesregierung. Weiterlesen ⮕

Halloween: Polizeiaufgebot in Linz verhindert jeden Krawall-Ansatz'Ausreichend Polizeipräsenz', hat Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter für Linz versprochen. Die hat es gegeben. Weiterlesen ⮕

Halloween-Bilanz: Viele kleinere Einsätze in Linz, viele BöllerDie Exekutive ging gut vorbereitet in die Halloween-Nacht. In Linz gab es nur kleinere Zwischenfälle. Weiterlesen ⮕

Halloween im Reihenhaus:Pestdoktor und Nebelmaschine: In Krieglach wird Halloween im kleinen Rahmen groß gefeiertVor Allerheiligen wird es in weiten Teilen des Mürztals gruselig: Halloween hat sich auch in der Region etabliert. Insbesondere in Krieglach, wo eine ganze Siedlungsgemeinschaft zusammen feiert. Weiterlesen ⮕

