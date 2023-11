Israelische Luftangriffe auf Flüchtlingslager in Gaza scharf verurteilt

hat eine Liste von Personen veröffentlicht, die Gaza nach Ägypten verlassen können. Darunter sind Mitarbeitende des Roten Kreuzes sowie Bürger Australiens, Österreichs, Jordaniens und Indonesiens, wie"Bloomberg" berichtet.

Nach Darstellung des von der Hamas geführten Innenministeriums im Gazastreifen wurde das Lager Dschabalija am Dienstag von mehreren israelischen Luftangriffen getroffen. Es habe zahlreiche Opfer gegeben. Details wurden nicht genannt. Nach Angaben eines lokalen Spitaldirektors wurden Hunderte Menschen verletzt oder getötet. Israel erklärte, der Angriff habe eine Hamas-Kommandozentrale in Wohnhäusern und ein darunter liegendes Tunnelnetz im Flüchtlingslager zerstört.

Die israelische Armee hat zwischen dem 10. und 16. Oktober 2023 bei Militäroperationen entlang der südlichen Grenze des Libanon Artilleriegranaten mit international geächtetem weissem Phosphor, einer Brandwaffe, abgefeuert, teilt Amnesty International am Dienstagabend mit. Ein Angriff auf die Stadt Dhayra am 16. headtopics.com

"Es ist mehr als entsetzlich, dass die israelische Armee wahllos weissen Phosphor unter Verletzung des humanitären Völkerrechts eingesetzt hat. Der rechtswidrige Einsatz von weissem Phosphor im Libanon in der Stadt Dhayra am 16.

