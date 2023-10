„Austrian Patient Safety Award“ für Landesklinikum Horn

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei der Preisverleihung: Michael Meier (Pflegedirektion), Stefan Haller (Stationsleitung Anästhesie), Karin Wegsada (Stationsleiterin Intensivmedizin), Stefan Palma (Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin), Anna Teufel (Plattform für Patientensicherheit) und Brigitte Ettl (Präsidentin der Plattform für Patientensicherheit).

nnovatives Projekt soll zur hohen Qualität der Patienten- und Mitarbeitersicherheit im Landesklinikum Horn beitragen. Die Plattform Patientensicherheit verleiht der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Landesklinikums Horn den Austrian Patient Safety Award (APSA). Der APSA ist eine Auszeichnung für innovative Leistungen, Projekte und Maßnahmen zur Erhöhung von Patienten- sowie Mitarbeitersicherheit und Qualität in Gesundheitseinrichtungen. headtopics.com

Ziel ist es, der Öffentlichkeit hervorragende Projekte zu präsentieren und sie damit für das Thema zu sensibilisieren. „Wir sind stolz, solch engagierte Mitarbeiter in den NÖ Landeskliniken zu haben, die Tag für Tag unser Gesundheitssystem bereichern. Ihre Hingabe zur Patientensicherheit und ihre kompetente Arbeit sind ein Beispiel für herausragende medizinische Versorgung“, gratulierte Landesrat Ludwig Schleritzko.

Ziel ist es, Wissen aus den Bedienungsanleitungen für medizinische Geräte lebendiger und effektiver zu gestalten. Zu herkömmlichen, textbasierten Dokumenten werden jetzt zusätzliche innovative audiovisuelle Geräteschulungen erstellt, die das Verständnis und die Anwendung der Geräte verbessern. Eine eigene Schulungsplattform bietet den Mitarbeitern einen einfachen Zugang zu Schulungsmaterialien, Videos und Informationen zu medizinischen Geräten. headtopics.com

Mehr Wissen über Brandschutz im Landesklinikum KlosterneuburgDie verpflichtenden Brandschutzschulungen finden regelmäßig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesklinikums Klosterneuburg statt, um im Ernstfall angemessen auf einen Brand reagieren zu können. Weiterlesen ⮕

Freiwilliges Soziales Jahr: Jugend schnuppert in Berufswelt hineinDerzeit absolvieren vier junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau. Weiterlesen ⮕

Fünf Jahrzehnte Automobilgeschichte in HornOld- und Youngtimer machten sich auf den Weg durch das Wald- und Weinviertel. Weiterlesen ⮕

Horn Amateure setzen Erfolgslauf fortTrotz langer Unterzahl gewannen die SV Horn Amateure zu Hause gegen den SV Sierndorf. Thomas Reichenvater sah in Minute 40 Rot, für Horn war es der dritte Sieg en suite. Weiterlesen ⮕

Nationalfeiertag: Ganz Horn war auf den BeinenZahlreiche Wanderer nahmen am Nationalfeierag beim Winzerhaus am Festgelände zwei Wanderrouten in Angriff. Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt. Weiterlesen ⮕

Bezirk Horn: Neue Gemeindechefs angelobtBezirkshauptmann Stefan Grusch führte die Angelobung der neuen Bürgermeister und deren Vize aus den Gemeinden Geras und Brunn durch. Weiterlesen ⮕