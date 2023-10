Freiwilliges Soziales Jahr: Jugend schnuppert in Berufswelt hinein

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Freiwilliges Soziales Jahr am Landesklinikum (v.l.): Anton Hörth, kaufmännischer Direktor, mit Teilnehmerinnen des Freiwilligen Sozialen Jahr - Jiya Gandhi und Tamara Ernst - sowie Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger und dem stellvertretenden ärztlichen Direktor Martin Imhof.

erzeit absolvieren vier junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr am Landesklinikum Korneuburg-Stockerau. „Ich möchte meine Erwartungen in diesen Monaten überprüfen und meine Perspektiven für einen medizinischen Beruf erweitern“, meint Tamara Ernst, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr auf der Station Urologie absolviert. Jiya Gandhi ist auf der Interdisziplinären Station eingesetzt und „möchte künftig im Sozialbereich arbeiten und in dieser Zeit Erfahrungen für eine Berufsentscheidung sammeln. headtopics.com

„Wir freuen uns sehr, dass mit Oktober vier Teilnehmerinnen des Freiwilligen Sozialjahres im Landesklinikum Korneuburg-Stockerau ihre Tätigkeit aufgenommen haben. Es wäre schön, wenn sich junge Menschen im Anschluss an das Freiwillige Soziale Jahr für eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf entscheiden würden“, hält Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger fest.

Das FSJ erfordert hohes Verantwortungsvermögen, physische und psychische Stabilität und Belastbarkeit. Die maximale Wochenarbeitszeit beträgt 34 Stunden. Dafür wird ein Taschengeld von 500 Euro netto ausgezahlt. Zusätzlich erhalten die jungen Menschen das Klimaticket Österreich gratis. Alle Teilnehmenden sind kranken-, unfall- und pensionsversichert und haben in der Regel Anspruch auf Familienbeihilfe. headtopics.com

