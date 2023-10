Nationalfeiertag: Ganz Horn war auf den Beinen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Waren beim Wandertag ebenfalls mit dabei: Jakob, Felix und Alexander Warringer, Franz Schleritzko, Vizebürgermeister Heinz Nagl und Bürgermeister Gerhard Lentschig (v.l.).

Aus dem Stephansheim waren auch Johann Lumetzberger, die mit 100 Jahren älteste Teilnehmerin Karoline Doubek und Maria Pollak (vorne, von links) sowie Wolfgang Herzog, Inge Lendwith und Elke Neissl (hinten) dabei.ahlreiche Wanderer nahmen am Nationalfeierag beim Winzerhaus am Festgelände zwei Wanderrouten in Angriff. Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt.

Am Nationalfeiertag schnürten sich wieder zahlreiche Besucher die Wanderschuhe und kamen zur herbstlichen Wanderung auf das Festgelände, um von dort auf zwei Routen zur stimmungsvollen Familienwanderung aufzubrechen. Ermöglichte durch das Team des Alpenvereins und der Pfadfindergruppe Horn erkundeten die Teilnehmer die Wanderwege rund um Horn und genossen die herbstliche Natur. „In den vergangene Jahren hat sich gezeigt, wie beliebt das Wandern am 26. headtopics.com

Bei Start und Ziel beim Winzerhaus auf dem Festgelände sorgte die Pfadfinder für die Verpflegung. Die Strecken, waren familienfreundlich und somit auch für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet. Auch für die Verpflegung entlang der Stecken war bei einer gemeinsamen Labstelle für beide Routen in Mödring gesorgt. Für die kleinsten Wanderer wurde eine Rätselrallye organisiert.

Österreich Schlagzeilen

Gemeindemandatare der Pfarre Steinakirchen feiern gemeinsame heilige Messe zum NationalfeiertagAnlässlich des Nationalfeiertags treffen sich die Gemeindemandatare der Pfarre Steinakirchen zur gemeinsamen heiligen Messe. Pfarrer Hans Lagler bedankt sich für das Engagement um die Weiterentwicklung der Region. Weiterlesen ⮕

Stmk: Forstmaschinenbrand im Wald → Abschnittsübung am Nationalfeiertag in PinggauPINGGAU (STMK): Wie schon traditionell üblich, findet jährlich am Nationalfeiertag, die Abschnittsübung des Feuerwehrabschnittes 4 (Feuerwehren der Gemeinden Pinggau und Schäffern) statt. 2023 war die FF Baumgarten aus der Gemeinde Pinggau mit der Ausrichtung betraut. Weiterlesen ⮕

Ein Salut auf den NationalfeiertagMit einem großen Aufmarsch präsentierte sich das Bürgerkorps Eggenburg am Nationalfeiertag. Dabei standen auch die Themen Frieden und Freiheit im Fokus. Weiterlesen ⮕

Festnahmen in Wien und Niederösterreich :Falsche „Polizisten“ schlugen am Nationalfeiertag in Graz zuFestnahmen im Juni in der Steiermark führten zu weiteren Tätern. Ein Betrugsfall am Nationalfeiertag in Graz ist noch ungeklärt. Weiterlesen ⮕

Stockerau: Volksschulen öffneten nach Bauprojekt ihre PfortenNoch vor der großen Eröffnung öffneten am Nationalfeiertag die Volksschulen West und Wondrak ihre Türen. Weiterlesen ⮕

Bezirk Horn: Neue Gemeindechefs angelobtBezirkshauptmann Stefan Grusch führte die Angelobung der neuen Bürgermeister und deren Vize aus den Gemeinden Geras und Brunn durch. Weiterlesen ⮕