Flor Vigna reveló que piensa en abrir su pareja con Luciano Castro, disparó contra Lourdes Sánchez y opinó sobre el nuevo romance de Nico Occhiato

En su última presentación en Bailando 2023, Lourdes Sánchez contó que junto a su pareja, el productor Chato Prada, fantasean con la posibilidad de incorporar a un tercero y confesó cuál es el “permitido” de cada uno: el de él, Pampita Ardohain, y el de ella, Luciano Castro. Este miércoles, una de las famosas que pisó la pista fue la novia del actor de Valientes, Flor Vigna, y no solo opinó sobre lo que había declarado su competidora, sino que realizó una inesperada revelación.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: Flor Vigna se filmó bailando en microtanga y crop top en sus historias de InstagramLa influencer se lució con un audaz conjunto de lenería y fue furor en la aplicación de fotos.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Flor Vigna habló del ROMANCE de su exnovio, NICO OCCHIATO y FLOR JAZMÍN: “Éramos amigas pero ahora...”La bailarina se presentó en la pista del Bailando 2023 y opinó sobre la relación que tiene el conductor de Nadie Dice Nada y la influencer.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Flor Vigna le dijo a Yanina Latorre lo que piensa de ella como panelista y se generó un escándaloLa cantante y la periodista se enfrentaron en la pista del “Bailando 2023” y no se guardaron nada.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Río Tercero: Luciano Badino presidirá la Cooperativa de Obras y Servicios por décimo año consecutivoLa institución renovó autoridades en su asamblea anual. Ae aprobó el balance y se renovaron consejeros,. El actual oficialismo mantiene su hegemonía en la conducción.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: ASÍ ESTÁN HOY Paul e Isabella Goycoechea, los HIJOS de Flor de la VEste martes, la conductora lloró en vivo al contar un reclamo que le hizo Isabella, su hija de 12 años. “Los hijos crecen y vas compartiendo otras cosas”, comentó.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Flor de la V lloró en vivo por un pedido que le hizo su hija IsabellaFlor de la V siempre habla de sus hijos y en esta oportunidad compartió la intimidad de su familia con un particular pedido.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕