Flor Vigna le dijo a Yanina Latorre lo que piensa de ella como panelista y se generó un escándalo

“Pocas palabras con Flor”, dijo Marcelo Tinelli, conductor de la competencia de baile. El periodista explicó: “Para que no se ofenda nadie, porque después la jefa de coachs me critica, Flor está una semana hablando del tema... Los conformo con la nota y se van en paz todos”.Sobre lo que dijo de Brito, Vigna comentó: “Me tendrá miedo, por ahí... nah, que me va a tener miedo si yo soy mas buena... pero preferimos estar de amigos, ¿o no?”.

