Flor Vigna habló del ROMANCE de su exnovio, NICO OCCHIATO y FLOR JAZMÍN: “Éramos amigas pero ahora...”

“No, yo la quiero un montón, incluso estuvieron en uno de nuestros recitales y es muy buena persona pero ahora no nos cruzamos, somos conocidas con buena onda”, contestó Vigna.Leé también: La sugerente mirada de Lionel Messi a Sofi Martínez que generó suspicacia en las redesPor su parte, Moria Casan quiso saber si, en caso de abrir la pareja con Luciano Castro, entraría Flor Jazmín. “Es un montón me parece...”, comentó la bicampeona del Bailando.

