Flor Vigna se filmó bailando en microtanga y crop top en sus historias de Instagram

Más activa que nunca en las redes sociales, Flor Vigna volvió a deslumbrar a sus poco más de 5 millones y medio de fanáticos de Instagram con un par de fotos en ropa interior. En sus historias, se filmó bailando para sus followers con un audaz conjunto de lencería y fue furor.

¿Los detalles? Se mostró supercanchera con una microtanga total black de tiro alto con elástico XXL con inscripciones en blanco. Para la parte de arriba, eligió un crop top diminuto con apliques de strass plateados y rojos en el delantero, formando el dibujo de un ángel.¿El beauty look? Llevó el pelo suelto con raya al medio y un make up relajado a base de máscara de pestañas en negro azabache.

