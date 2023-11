Río Tercero: Luciano Badino presidirá la Cooperativa de Obras y Servicios por décimo año consecutivo

El dirigente cooperativista iniciará en estos días su 10° período consecutivo al frente de la institución que conduce desde 2014. Su larga gestión al frente de una de las tres cooperativas más grandes en usuarios de la provincia de Córdoba -junto con la de Villa Dolores y la de Colonia Caroya/Jesús María-, no es la más extensa que tuvo esta institución que acaba de cumplir 90 años.Quien lo antecedió, su primo David Badino, también estuvo 10 períodos consecutivos. En ese período, Luciano Badino ocupó otros cargos de la misma conducción.

La presidencia más extensa fue la de Alberto Allemandi, de 17 períodos consecutivos, entre 1958 y 1975. Unos años antes, Luis Lavaselli presidió la institución durante 12 períodos consecutivos, entre 1940 y 1952.

La Cooperativa de Río Tercero realizó el pasado viernes su asamblea general ordinaria, de su 90° ejercicio anual, en la que sus 140 delegados -que representan a los 35.000 asociados que tiene la institución- aprobaron la memoria, el balance económico y renovaron parcialmente cargos del consejo de administración.

En la asamblea la conducción de la Cooperativa mostró un excedente operativo de 21,4 millones de pesos y una facturación de casi 5.000 millones de pesos anuales (4,69 mil millones) entre junio de 2022 y julio de 2023.Vocales titulares: Carlos Rojo, Rubén Maldonado, Silvia Altamirano, Nora Díaz, Carmen Arias y Marta Maldonado.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Río Tercero: la creación de la 4ª universidad de la provincia de Córdoba, una reparación que se convierte en realidadUn hito para los riotercerenses y el desarrollo de la ciudad, el cual presenta nuevos desafíos y oportunidades para el crecimiento regional.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Tío Pujio: robaron caños de cobre valuados en 2 millones de pesosEran 22 tubos que iban a utilizarse para instalar aires acondicionados en la obra de la Residencia para la Tercera Edad que construye la Cooperativa de la localidad.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: Conflicto con un gremio: SanCor podría dejar de recibir leche para no tener que tirarlaLa medida se tomaría por la continuidad de asambleas del sindicato lechero que, según la cooperativa, afectan la producción

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Diputada de Javier Milei propone que vecinos de barrios populares se paguen sus cloacasEn defensa de eliminar la obra pública, Diana Mondino sugirió que los vecinos formen una cooperativa para pagarse sus cloacas.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Una leyenda en Río Tercero: tiene 87 años y, desde hace 70, todos los días practica ciclismoLa historia de tesón, voluntad y pasión de Andrés Alfredo Rutis. Una vida alrededor de dos ruedas.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: Quién es Facundo Albini, el concejal de Massa imputado por el caso Chocolate RigauEl dirigente del Frente Renovador, de 36 años, es abogado y renovó su mandato en estas elecciones, donde fue tercero en la lista del candidato por La Plata Julio Alak.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕