Cuáles pueden ser las consecuencias económicas de la guerra entre Israel y Hamás

¿Qué esperaba conseguir Hamás con el ataque a Israel del 7 de octubre? La respuesta era, sin duda, enardecer la región. Más concretamente, era provocar la respuesta que vemos, con consecuencias inevitables para la reputación mundial de Israel y para las perspectivas de paz en la región. En otras palabras, la estrategia consiste en convertir en mártires a los habitantes de Gaza por una causa mayor. Y, por desgracia, está funcionando.

El Banco Mundial también señala que los shocks energéticos pasados han sido significativamente costosos. La invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990 elevó los precios promedio del petróleo tres meses después en un 105%; el embargo petrolero árabe de 1973-74 los elevó en un 52%; y la revolución iraní de 1978 los elevó en un 48%.

