80 فرصة عمل للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح

سلطان المنصوري: «مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة تعزز الإسهام في اقتصاد دبي والإمارات».منح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أكثر من 80 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات حيوية متعددة، من خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم، بمشاركة 12 شركة. وشهد اليوم الوظيفي إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل.

وشملت الشركات المشاركة في الحدث، مجموعة الفطيم ومجموعة الرستماني، ومجموعة ماجد الفطيم وانوفينتشر للاستثمارات التعليمية، ومدارس كينجز ومدرسة السلام، وشركة «جلاكسو سميث كلاين»، وشركة سيفورا، وشركة سبان للتجارة، وشركة بروفيدنت للعقارات، وشركة سكون للتأمين، والشركة الوطنية للمواد الغذائية.

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