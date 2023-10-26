تأهل الترجي التونسي والوداد المغربي لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

كان الترجي قد خسر 0-1 ذهابا لكنه قلب النتيجة لصالحه بثلاثية بمباراة الإياب ليحسم المواجهة لصالحه 3-1 في مجموع المباراتين، فيما جدد الوداد فوزه على إنييمبا بعد التغلب على الفريق النيجيري 1-0 ذهابا ليفوز 4-0 في مجموع المباراتين. ويلتقي الترجي مع الوداد في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.

كان الترجي قد خسر 0-1 ذهابا لكنه قلب النتيجة لصالحه بثلاثية بمباراة الإياب ليحسم المواجهة لصالحه 3-1 في مجموع المباراتين، فيما جدد الوداد فوزه على إنييمبا بعد التغلب على الفريق النيجيري 1-0 ذهابا ليفوز 4-0 في مجموع المباراتين. ويلتقي الترجي مع الوداد في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.

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الترجي يقسو على مازيمبي بثلاثية ويبلغ قبل نهائي دوري السوبر الأفريقيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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