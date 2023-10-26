مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي يُقدّم 80 فرصة وظيفية

خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم بمشاركة 12 شركة.

وشهد اليوم الوظيفي إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل، وشملت فرص العمل المطروحة قطاعات تجارة السيارات والصناعات الدوائية والعقارات والتعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتأمينوشملت الشركات المشاركة في الحدث مجموعة الفطيم ومجموعة الرستماني ومجموعة ماجد الفطيم وانوفينتشر للاستثمارات التعليمية ومدارس كينجز ومدرسة السلام وشركة «جلاكسو سميث كلاين gsk وشركة سيفورا وشركة سبان للتجارة وشركة بروفيدنت للعقارات وشركة سكون للتأمين والشركة الوطنية للمواد الغذائية».

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة المتعددة على مدار العام هي واحدة من المبادرات التي أوجدها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، لتحاكي طبيعة الدور المهم الذي تلعبه المجالس في حياتنا في الإمارات، ونهدف عبرها بالتعاون مع الشركاء لتعزيز مُساهمة هذه المنصة المجتمعية في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام ومنها أجندة دبي الاقتصادية D33». headtopics.com

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