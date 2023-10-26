هشام إسماعيل يعود إلى البطولة في السينما

، بدأها الأسبوع الماضي، من خلال تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «أسرة مع بعضينا»، في عودة مرة أخرى للبطولة المطلقة بعد أن سبق وقدم أول بطولة له من خلال فيلم «فزاع»، في عام 2015، من تأليفه وإخراج ياسر زايد، وهي الشخصية التي اشتهر بها من خلال المسلسل الكوميدي «الكبير أوي».

والفيلم تأليف أحمد عيسى، ومن إخراج مينا سويحة، ويشارك في البطولة مروة عبد المنعم، إبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، وأحمد السلكاوي. في الوقت نفسه يشارك هشام إسماعيل في بطولة مسلسل «حدوتة منسية». من جانب آخر تعاقد هشام على بطولة مسرحية «طيب وأمير».

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