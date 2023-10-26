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«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص إلى المرونة في عمل موظفيه غداً

 / مصدر: alkhaleej

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى المرونة في عمل موظفيها يوم غد الجمعة في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة.

مصدر

alkhaleej

وأكدت الوزارة في بيان لها أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع عملهم والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة

وأكدت الوزارة في بيان لها أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع عملهم والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة

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