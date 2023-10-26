«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص إلى المرونة في عمل موظفيه غداً

وأكدت الوزارة في بيان لها أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع عملهم والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة

وأكدت الوزارة في بيان لها أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع عملهم والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداًموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مجلس تنمية الموارد البشرية بدبي يقدم 80 فرصة عمل في يوم وظيفي مفتوحhttps://wam.ae/ar/details/1395303214267 اقرأ أكثر ⮕

مجلس تنمية الموارد البشرية بدبي يقدم 80 فرصة عمل في يوم وظيفي مفتوحموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات واسكتلندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدينأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / وقعت دولة الإمارات واسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني. اقرأ أكثر ⮕

تفاهم لتعميق التعاون بين الإمارات وإسكتلنداوقّعت دولة الإمارات وإسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني.. اقرأ أكثر ⮕

مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في الاستثمار والتجارة بين الإمارات وإسكتلنداوقّعت دولة الإمارات وإسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني... اقرأ أكثر ⮕