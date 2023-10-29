«قضاء أبوظبي» تحذر من «زيجات وهمية» تستهدف الاستيلاء على أموال الراغبين في الزواج

محتالون لا يتوقفون عن تجديد أساليبهم للإيقاع بالضحايا. من المصدرحذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من طريقة جديدة للاحتيال على الشباب الراغبين في الزواج، من خلال تنظيم زيجات وهمية عن طريق مواقع «خطّابات» مزيفة تتفق مع فتاة تلعب دور العروس ورجل يمثل دور المأذون، ويتم الإيقاع بالضحية والاستيلاء على الشبكة والمهر.

وتفصيلاً، حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي، من محتالين يتبعون وسائل مختلفة للإيقاع بالضحايا، حيث لا يتوقفون عن تجديد خططهم وأساليبهم في الاحتيال الإلكتروني للإيقاع بضحايا جدد، مشيرة إلى أن أحدث طرق الاحتيال التي تم رصدها يتم الدمج فيها بين الواقع الافتراضي والواقع الفعلي، عبر تنظيم ثلاثي متشابك تتم من خلاله حياكة قصة وهمية بكل احترافية، تبدأ من حسابات «خطّابة» على مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول إلى لقاء مع العروس للتعارف، ومن ثم الاتفاق على المهر ودفع جزء منه لإتمام مراسم الزواج، ليؤيد...

وقالت الدائرة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خدمة قصص وعبر: «ثلاثي الوهم يجتمع في خطابة وعروس ومأذون، جمعيهم وهميون ينصبون شباك الخديعة بإعلانات ترويجية على صفحات التواصل، تعرض التوسط بين من يريدون الزواج، ليتواصل الضحية مع الخطابة التي ترسل مواصفات الفتاة المراد خطبتها، وبعد الموافقة تطلب عمولتها لتنظيم اللقاء بين الشاب والفتاة، لكن هذه المرة لا تختفي بعد تسلم الأموال كما جرت العادة في كثير من حالات الاحتيال، بل تُكمل عمليتها بترتيب المقابلة لترفع حصيلة هذا المخطط... headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

ثلاثة آلاف مقابلة فورية للكفاءات الوطنية في معرض «مُصنّعين»اختتمت في أبوظبي، فعاليات معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد على 3 آلاف من الشباب الإماراتيين اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'الخسائر والأضرار' و 'الإنذار المبكر ' و'زيادة التعهدات' .. ركائز 'COP27' لدعم مسيرة المناخ- 'أجندة شرم الشيخ للتكيف' تستهدف 4 مليارات نسمة حول العالم بحلول 2030.من / بسام عبد السميع .. اقرأ أكثر ⮕

اليابان تسيطر على ألقاب بطولة أبوظبي للكاتاسيطر منتخب اليابان للكاتا على كافة ألقاب بطولة العالم للكاتا في يومها الأول بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، التي اقرأ أكثر ⮕

أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكريأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع لتُصبح مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية لمنتسبي الوزارة. اقرأ أكثر ⮕

أسعار مدخلات البناء ترتفع في دبي.. واستقرار بأبوظبيسجلت أسعار مدخلات البناء والإنشاءات ارتفاعاً في دبي فيما استقرت في سوق أبوظبي خلال الربع الثاني من العام 2023. اقرأ أكثر ⮕