أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكري

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الأكاديمية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة التطوير المهني في دولة الإمارات وتتبنى الأكاديمية نظام التعليم المزدوج (الأكاديمي والمهني) في إطار شامل ومُتكامل بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحَّب العقيد مهندس داوود سليمان الفليتي، قائد مركز المؤهلات العسكري بوزارة الدفاع، بهذا الاعتماد وانضمام الأكاديمية إلى اسطول المؤسسات التدريبية المعتمدة لدى الوزارة، مُشيداً بالمستوى المُتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية في التعليم المهني والأكاديمي في شتى المجالات. وتعمل الأكاديمية من خلال هذا الاعتماد على طرح عدد من البرامج التطويرية الاحترافية، والتي تسهم في تعزيز قدرات منتسبي وزارة الدفاع في مجالات فنية تخُصصية متعددة.

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