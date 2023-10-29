5000 متطوع يجهزون 20 ألف حزمة إغاثية جديدة لدعم الشعب الفلسطيني

تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً، بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع، بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة.
وتشرف على الحملة وزارة الخارجية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى منصات التطوع الوطنية. وعملت حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية، وتجهيز 58 ألف حزمة إغاثية، تنوّعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.
وتفصيلاً، شهد مقر المرحلة الثالثة للحملة الإغاثية بمركز الاتحاد أرينا في أبوظبي، إقبالاً لافتاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى الأطفال الذين حرصت أسرهم على اصطحابهم للمشاركة في تجهيز سلال المساعدات منذ التاسعة صباحاً حتى ما بعد الواحدة ظهراً، فيما توافد عدد كبير من كبار المسؤولين على مقر الحملة التطوعية لمتابعة سير العمل، ومشاركة المتطوعين في تجهيز الطرود. headtopics.com
وأكد نائب الأمين العام للشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، أن حملة تراحم من أجل غزة، تمكنت منذ انطلاقها في 15 أكتوبر الجاري حتى الآن، من إعداد وتجهيز 60 ألف طرد من المواد الغذائية والصحية والإغاثية، بجهود 17 ألفاً و800 متطوع ومتطوعة من مختلف إمارات الدولة، مشيداً بحجم التفاعل الشعبي الكبير الذي تحققه الحملة الإغاثية في أسبوعها الثالث.
ودعا المنصوري المواطنين والمقيمين الراغبين في التبرع لحملة تراحم من أجل غزة، إلى التركيز على التبرعات المادية أكثر من العينية، خلال الفترة المقبلة، من أجل مساعدة الهيئة على شراء وتوفير المواد الطبية والدوائية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين، لافتاً إلى أن هناك حالة رضا وطمأنينة من حجم المواد الغذائية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة من مختلف الدول والمؤسسات، بينما تبقى الإشكالية والتحدي في توفير المستلزمات الصحية والدوائية والمواد الطبية. headtopics.com
الإمارات العربية المتحدة عناوين
تجهيز 20000 حزمة إغاثية بمشاركة 5000 متطوع في حملة 'تراحم من أجل غزة'زخم متواصل للحملة الإنسانية بمشاركة مجتمعية كبيرة..- 450 طناً من المواد الإغاثية من الإمارات في الأسبوع الثالث للحملة. اقرأ أكثر ⮕