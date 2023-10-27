ثلاثة آلاف مقابلة فورية للكفاءات الوطنية في معرض «مُصنّعين»

، وعقد مقابلات فورية وفرص توظيف وتدريب مباشرة للكفاءات الوطنية في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
ويعد المعرض، الذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة ما بين 24 - 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة شباب من مختلف إمارات الدولة، أول معرض من نوعه يحصل فيه الشباب الإماراتيين المشاركين على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات «أدنوك».
وأضاف أننا ننظر إلى الاستثمار في الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتهم المهنية في القطاع كتوجه استراتيجي وطني، حيث يملكون مقومات علمية وأكاديمية تنافسية ورفيعة المستوى، وقد شكل المعرض منصة فعالة لتعريف الشباب الإماراتيين بأهمية القطاع الصناعي الوطني، وفرص النمو والتطور المهني والوظيفي المتاحة، والتعرف إلى مهاراتهم وقدراتهم الحالية، بشكل يعزز القدرة على ربط مهارات الكفاءات الوطنية بمتطلبات سوق العمل. headtopics.com
وأشار إلى أن المعرض سجل في دورته الأولى نجاحاً مميزاً وسط إقبال لأكثر من 3000 من الشباب الإماراتي الراغب في المشاركة في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، والانضمام للبرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة.
من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن الحضور الكبير من كوادرنا الوطنية للمعرض يعكس اهتمام شبابنا المواطن بالاستفادة من التوجهات الاستراتيجية والجهود الحكومية المتواصلة لتقديم الدعم لهم وتمكينهم، ورفع تنافسيتهم للعمل في القطاع الخاص، حيث شهد المعرض تجمعاً لأكثر من 73 شركة صناعية وخدمات في مجال الحديد والصلب والآليات الثقيلة. headtopics.com
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3 آلاف مقابلة للكفاءات الوطنية فى ختام 'معرض مُصنّعِين' لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمةأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / اختتمت في أبوظبي فعاليات معرض مُصنّعِين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 3 آلاف من الشباب الإماراتيين، وعقد مقابلات فورية وفرص توظيف وتدريب مباشرة لـلكفاءات الوطنية في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات. اقرأ أكثر ⮕