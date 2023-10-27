3 آلاف مقابلة للكفاءات الوطنية فى ختام 'معرض مُصنّعِين' لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

ويعتبر "معرض مُصنّعِين" الذي شهد مشاركة شباب من مختلف إمارات الدولة، أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، والذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة ما بين 24 - 26 أكتوبر، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك.

كما تضمن المعرض تقديم فرص تدريب مهني مدفوعة الأجر ومنتهية بالتوظيف وعروض وظيفية فورية من قبل الشركات الصناعية المشاركة، حيث يحصل المواطنون على الوظائف بعد اجتياز المقابلات وعمليات التقييم من خلال عقود مباشرة كبادرة جديدة تطبق لأول مرة".

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