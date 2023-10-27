حمدان بن محمد: كلنا فخر بتولي منى تهلك رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انتخاب الدكتورة منى تهلك- المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال- لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات لتسجل إنجازاً إماراتياً وعربياً هو الأول من نوعه...

وتم انتخاب الدكتورة منى تهلك لهذا المنصب الرفيع خلال المؤتمر العالمي للمستشفيات الذي عقد في لشبونة، لتكون بذلك أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب في الاتحاد الدولي للمستشفيات منذ تأسيسه. ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل إنجازات المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره لها القيادة الرشيدة ضمن كافة القطاعات. headtopics.com

وعبرت الدكتورة منى تهلك عن امتنانها لدعم القيادة الرشيدة وسعادتها باختيارها لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات، قائلة: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية التي تفوقت في أدوار رفيعة المستوى في مختلف المجالات، وذلك بفضل الثقة الكبيرة والفرص التي منحتها إياها لتعزيز تقدمها وتفوقها ضمن مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الطبي».

وأضافت: «هذا الفوز لا يسلط الضوء على التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية فحسب، بل يعكس أيضاً المكانة المتميزة للقطاع الصحي في دولتنا، ويشرفني أنا وزميلاتي الإماراتيات أن نمثلها في هذا المحفل الدولي الكبير، والعمل على مواصلة مسيرة تطوير الاتحاد الدولي للمستشفيات بما نتمتع به من خبرات عالمية». headtopics.com

وخلال فترة عملها مع الاتحاد الدولي للمستشفيات على مدى السنوات السبع الماضية سلّطت تهلك الضوء على تميز ونجاح قطاع المستشفيات في دولة الإمارات، وعرض تجربة ومساهمات المرأة الإماراتية في هذا المجال على نطاق عالمي.

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