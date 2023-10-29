«تراحم من أجل غزة» تواصل فعالياتها في الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني

تواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث انطلقت الأحد مبادرة تطوعية مجتمعية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، لتجهيز الطرود الإغاثية، بمشاركة المتطوعين من مختلف مناطق الدولة والعديد من المؤسسات.

وجددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعوة المواطنين والمقيمين في الدولة للمشاركة الواسعة في المبادرة المجتمعية التي تستمر لأسابيع، تجسيداً للقيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات. وتشرف وزارة الخارجية على تنفيذ «حملة تراحم من أجل غزة» بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة (20) مؤسسة خيرية وإنسانية.

ومنذ انطلاقها في 15 أكتوبر نجحت حملة «تراحم من أجل غزة» خلال فعالياتها المجتمعية الأربع التي نظمتها منذ إطلاقها في 15 أكتوبر الجاري، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، في تجهيز الاف الطرود من المساعدات العينية، التي تأتي في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء. headtopics.com

وتهدف «حملة تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

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