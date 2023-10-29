وفاة نجم مسلسل «فريندز» عن 54 عاماً داخل «جاكوزي»

عُثر على الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز»، ميتاً داخل منزله عن عمر يناهز 54 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت.

ولم تجد الشرطة أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، على ما نقلت الصحيفة وموقع «تي ام زي» المتخصص عن مصادر أُبقيت هويتها طيّ الكتمان. واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل «فريندز» الذي حظي بشعبية كبيرة وعرضت قناة «ان بي سي» بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة.وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً «كل ليلة» خلال فترة تصوير مسلسل «فريندز».

إلى جانب جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر، صنع ماثيو بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين خصوصاً من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم. في المراحل الأخيرة من المسلسل، كان كلّ من الأبطال الستة يتقاضى حوالى مليون دولار عن كل حلقة، وأفادت مجلة «فراييتي» حتى أنهم طلبوا تقاضي 2,5 مليون دولار لكل منهم لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021.ماثيو بيري مولود في ولاية ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة عام 1969، لوالدين من كندا والولايات المتحدة، وقد نشأ بين مونتريال ولوس أنجلوس.وقد حقق مسلسل «فريندز» نجاحاً جماهيرياً كبيراً وترك بصمته على جيل من المشاهدين. headtopics.com

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