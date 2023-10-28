«عجمان الاجتماعية» تشارك في «تراحم من أجل غزة»

شاركت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة «تراحم من أجل غزة» والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة.

وأكد أحمد حسن الفورة رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مشاركة أعضاء وموظفي الجمعية في هذه الحملة الإنسانية، تأتي توافقاً مع جهود دولة الإمارات الإنسانية، لمساعدة المتضررين في قطاع غزة. كما قدمت منى صقر المطروشي، مدير عام الجمعية الشكر للمسؤولين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على سرعة استجابتهم لطلب أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الحملة.

وشارك في تعبئة الطرود الغذائية والإغاثية التي بلغت 3217 العديد من الأطفال مع ذويهم بحضور محمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان وأحمد حسن الفورة ومنى صقر المطروشي. (وام)

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