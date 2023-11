«الميتافيرس» و«الروبوتات» و«شاشات المحاكاة» تكنولوجيا جديدة في معرض تعليمي

استعرض المعرض استخدام تقنية «الميتافيرس» لإنشاء بيئات افتراضية واقعية، تساعد الطلبة على استكشاف المواضيع المعقدة بطريقة تفاعلية، والانغماس في العلوم والتاريخ والفضاء، واكتشاف الظواهر الطبيعية والعمليات العلمية بطريقة لم يسبق لهم تجربتها من قبل، بالإضافة إلى ذلك، جذبت الروبوتات اهتمام المدارس، التي يتم استخدامها في تعزيز التفاعل، وتعلم المهارات العملية، والتدريب على التعامل معها وبرمجتها، واستكشاف إمكاناتها في مختلف المجالات، مثل العلوم والهندسة والرياضيات.

كما شهد المعرض عرض شاشات المحاكاة الأحدث تطوراً في تكنولوجيا التعليم، والتي توفر بيئة تفاعلية للطلاب لمحاكاة العمليات والتجارب العلمية المعقدة، ويمكن للطلاب الاستفادة من الرسومات المتحركة، والتفاعل مع الشاشة لفهم المفاهيم والظواهر بشكل أفضل.

وأكد محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، الحرص على زيارة المعرض سنوياً، للوقوف على أحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية التي تعمل على توسيع الآفاق التعليمية للطلبة، وتسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزيز تجربة التعلم للطلاب، وتعزز التفاعل والتعلم النشط بين الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز المهارات التحليلية والابتكارية لديهم، لافتاً إلى أن دبي توفر كافة الإمكانات لمدارسها، وتنفذ أكبر المعارض السنوية التي تسهم في تحسين جودة التعليم، وتجعلهم من أوائل المدارس في تطبيق التكنولوجيا.

