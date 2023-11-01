1800 شركة «بلوك تشين» و«ويب 3» و«ميتافيرس» في الإمارات

وقال الزرعوني لـ«الخليج» على هامش مؤتمر «أسماء النطاق» الأول الذي انطلقت فعالياته في دبي إن قطاع أسماء النطاقات يواصل النمو في الإمارات، بالتزامن مع التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي الذي تشهده الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن تسجيل أسماء النطاقات في الإمارات تعنى بتنظيمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقيمية «تدرا».
وأوضح الزرعوني أن الأصول الرقمية باتت تشكل عصراً جديداً في ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها دبي في مجال الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين. وقال منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إي سيرفر» (AEserver ) الجهة المنظمة للمؤتمر: إن دولة الإمارات توفر بيئة مثلى لتطور قطاع أسماء نطاقات الإنترنت فيما يزيد عدد المسجلين على نطاق «دوت أ إي» الإماراتي حالياً على 320 ألف مسجل حسب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقيمية فيما يتجاوز عدد عناوين نطاقات الإنترنت العالمي الـ 160 مليون نطاق.
وأضاف بدر، أن البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع أسماء نطاقات الإنترنت في دولة الإمارات ساعدت على نمو القطاع وأن هناك مجالاً للتنوع في نماذج الأعمال وهيكل التسجيل واعتماد سياسات تساعد على أن تصبح أسماء النطاقات أكثر سهولة مع خفض الرسوم المطلوبة، وأيضاً حاجة إلى نهج مستدام يساهم في النمو وجعلها أكثر شفافية، كما أن هناك أهمية قصوى للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمشغلين المحليين والعالميين.
وأكد بدر أن تعزيز أتمتة تسجيل أسماء النطاق والانفتاح على المسجلين الدوليين أمر ضروري لضمان النمو على المدى الطويل، كما يمكن للمسجلين الدوليين تعزيز المنافسة المحلية وخفض أسعار التجزئة وتحسين الاستيعاب.
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