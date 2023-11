مشاركات عربية و خليجية لافتة في الشارقة الدولي للكتاب 2023

وقال بشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب ل / وام / ان هيئة البحرين للثقافة والآثار تحرص على المشاركة السنوية في هذا المعرض العالمي لتسليط الضوء على الناتج الأدبي للمفكر و المبدع و الأديب البحريني في مختلف المجالات من الأدب والشعر و التراث مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت مشروع ثقافيا يدعم كافة المؤلفين و الأدباء من خلال إرسال منتجهم الأدبي الذي يخضع بدوره للتقييم من قبل لجنة شكلتها الهيئة ومن ثم يتم طباعة الإصدار و نشره على مستوى الوطن العربي .

