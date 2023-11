بايدن: عدد من الأمريكيين غادروا غزة الأربعاء

وأضاف: «نتوقّع خروج مواطنين أمريكيين اليوم، ونتوقع أن نرى المزيد يغادرون في الأيام القادمة. لن نتوقف عن السعي إلى إخراج الأمريكيين من غزة». وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أنه من المقرر أن يغادر بعض الأمريكيين غزة الأربعاء مع تقدم خطة الإجلاء.

وقال كيربي للصحفيين: «هذه خطوة أولى مهمة في عملية نتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة. الوضع لا يزال متقلباً للغاية. لكن هذا يعد تقدماً كبيراً». وأضاف: «أعتقد بأنكم سترون المزيد خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تغادر حفنة من الأمريكيين اليوم».

وتابع كيربي: «تواصلت وزارة الخارجية مباشرة مع أمريكيين في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية لإبلاغهم بالاستعداد للذهاب وانتظار المزيد من التوجيهات».

