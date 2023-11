المفوض العام للأونروا يؤكّد أن وكالته ستبقى مع الفلسطينيين في غزة

وقال لازاريني الذي يعد مسؤول الأمم المتحدة الأعلى مستوى الذي يزور القطاع منذ اندلاع الحرب، للصحافيين في غزة "صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه"، مؤكدا أنه لم يسبق له "على الإطلاق" أن رأى وضعا كهذا في غزة. وأضاف "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، مع الفلسطينيين هنا في غزة".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيلأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مصر تبدأ استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفحبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو.. مصر تبدأ استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفحبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| الإسعاف المصري يعبر لغزة.. وحملة الجوازات الأجنبية يخرجونبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| الإسعاف المصري يعبر لغزة.. وحملة الجوازات الأجنبية يخرجونبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأمم المتحدة تندد بقصف جباليا وتقول: القتال دخل مرحلة أكثر رعباًنددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة، وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕