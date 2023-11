«الإمارات للتعليم المدرسي» تشارك في معرض الشارقة للكتاب

وتشهد منصة المؤسسة في المعرض عدداً من الفعاليات والمبادرات النوعية، منها جلسات تثقيفية والورش التدريبية منها ورشة بلغة برايل، إضافة إلى جلسات تفاعلية بالتعاون مع عدد من الهيئات والشركاء الاستراتيجيين. وأكد المهندس محمد القاسم مدير عام المؤسسة، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب أصبح بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، محطة ثقافية سنوية للمبدعين والمفكرين الذين يتوافدون من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحراك الثقافي الفريد.

وقال إن منصة المؤسسة في المعرض ستقدم مجموعة متنوعة من المبادرات المخصصة للطلبة وأولياء الأمور والكوادر التربوية، وتهدف في مجملها إلى تكريس حب القراءة والاطلاع لدى الطلبة،وتوسيع مداركهم المعرفية في مختلف المجالات التي تدعم مسيرتهم، التعليمية والعملية.

وتستعرض منصة المؤسسة مبادرة «كتاب 71» التي تعد مشروعاً وطنياً أدبياً يهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في الكتابة القصصية في المدارس الحكومية، ويشارك في هذه المبادرة 293 طالباً من المدارس الحكومية بـ43 قصة إبداعية.

كما تتضمن الفعاليات إلقاء الضوء على قصص نجاح أبطال «تحدي القراءة العربي»، إضافة إلى مسابقة «مبدعو ديوان الشعر العربي» بنوعيه، الفصيح والنبطي. كما تتضمن الفعاليات، مبادرات قرائية منها القراء بلغة برايل والحكواتي، وعروض مسرحية من بينها مسرحية (مشهد من كتاب)، إضافة إلى عروض فنية وموسيقية للطلبة الموهوبين، إضافة إلى الجلسات القرائية التي ستعقدها المؤسسة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وعلى هامش المعرض تنظم المؤسسة فعالية «زيارة المؤلفين»، حيث يزور المدارس الحكومية عدد من الكتاب والمؤلفين، لعقد ندوات مع الطلبة تثري معارفهم في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والشعرية، وتنمي وعيهم بأهمية القراءة.

