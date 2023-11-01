حاكم الشارقة يفتتح فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب

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ALKHALEEJ: ناشرون: معرض الشارقة للكتاب رقم ثقافي صعباكتملت الاستعدادات في مركز إكسبو الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدورة ال42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

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ALKHALEEJ: إبراهيم الكوني.. الروائي المختلف | صحيفة الخليجباختيار هيئة الشارقة للكتاب الروائي الليبي إبراهيم الكوني، شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة ال42 من معرض الشارقة

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ALKHALEEJ: «منشورات القاسمي» تعرض أحدث مؤلفات سلطان في «الشارقة الدولي للكتاب»تقدم «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في النسخة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ...

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ALKHALEEJ: ثلاث جلسات لمجمع العربية في «الشارقة للكتاب»يُشارك مجمع اللغة العربية بالشارقة في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُعقد في مركز إكسبو وتنظمه هيئة الشارقة

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ALKHALEEJ: انطلاق مؤتمر البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية في "جامعة الشارقة"برعاية سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، بدأت فعاليات المؤتمر الدولي الأول

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ALKHALEEJ: «المغامرات والتخييم» ينطلق غداً في «إكسبو الذيد»تنطلق الأربعاء في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الخامسة من «معرض المغامرات والتخييم 2023» الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف مركز إكسبو الشارقة...

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