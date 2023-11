مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تشارك في معرض الشارقة للكتاب

وتستعرض منصة المؤسسة خلال فعاليات المعرض مبادرة «كتاب 71» التي تعد مشروعاً وطنياً أدبياً يهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين في الكتابة القصصية في المدارس الحكومية، من خلال إفساح المجال لهم للكتابة الإبداعية التي تتناول سيرة الآباء المؤسسين وإنجازاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة التي تترجمها المحاور الأربعة لـ«مئوية الإمارات 2071»، ويشارك في هذه المبادرة 293 طالباً من المدارس الحكومية بـــــ43 قصة إبداعية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: 100 مشروع تشارك في «الهاكاثون» 2023 | صحيفة الخليجكشف خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن إطلاق النسخة الثانية من هاكاثون الإمارات تبرمج

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «منشورات القاسمي» تعرض أحدث مؤلفات سلطان في «الشارقة الدولي للكتاب»تقدم «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في النسخة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حاكم الشارقة يفتتح فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتابافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في إكسبو اليوم الأربعاء

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ناشرون: معرض الشارقة للكتاب رقم ثقافي صعباكتملت الاستعدادات في مركز إكسبو الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدورة ال42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أحمد العامري: « الشارقة للكتاب » الأكثر تأثيراً على مستوى العالمفي كل عام يحمل إلينا معرض الشارقة للكتاب كل ما هو جديد في عالم الكتاب والثقافة والفعاليات المختلفة ذات الصلة بعادات الشعوب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شعارات «الشارقة للكتاب».. كلمات تصنع الوعيمنذ تأسيسه الباكر في عام 1982، حقق معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكثير من الإنجازات الثقافية والفكرية والمعرفية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕