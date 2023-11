كهرباء الشارقة تطلق خدمة استباقية جديدة لاستخراج براءة الذمة دون تقديم طلب بالتعاون مع البلدية

وأوضح حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة أن إطلاق هذه الخدمة الاستباقية ياتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تكامل العمل المؤسسي وضمن استراتيجية الهيئة في مجال التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ترايثلون «أوشيانيك خورفكان» ينطلق 4 نوفمبرينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم السبت المقبل «ترايثلون أوشيانيك خورفكان»، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية واتحاد

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' ينطلق 4 نوفمبرالشارقة في 31 أكتوبر / وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 4 نوفمبر المقبل ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وإتحاد الإمارات للترايثلون وفندق أوشيانيك خورفكان .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: وفد عُماني يطّلع على مسيرة «تعاونية الشارقة»بحثت تعاونية الشارقة، خلال لقائها أمس الاثنين، مع وفد من جمعية عُمان التعاونية بسلطنة عُمان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مهرجان أبوظبي يقدّم «أوركسترا نيويورك العربية» بواشنطنقدّم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط (MEI) حدثاً موسيقياً بتنظيم أوركسترا نيويورك العربية (NYAO)

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشارقة.. إنجاز أول مبنى سكني ضمن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراقأكدت بلدية مدينة الشارقة أن مشروع استبدال واجهات المباني القابلة للاحتراق يجري وفقاً لخطط التنفيذ المعتمدة حيث تعمل البلدية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ناشرون: معرض الشارقة للكتاب رقم ثقافي صعباكتملت الاستعدادات في مركز إكسبو الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدورة ال42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕