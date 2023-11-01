كهرباء الشارقة تطلق خدمة استباقية جديدة لاستخراج براءة الذمة دون تقديم طلب بالتعاون مع البلدية

وأوضح حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة أن إطلاق هذه الخدمة الاستباقية ياتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تكامل العمل المؤسسي وضمن استراتيجية الهيئة في مجال التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
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WAMNEWS: ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' ينطلق 4 نوفمبرالشارقة في 31 أكتوبر / وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 4 نوفمبر المقبل ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وإتحاد الإمارات للترايثلون وفندق أوشيانيك خورفكان .
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