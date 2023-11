محمية الوثبة للأراضي الرطبة متاحة للزوار 6 أيام أسبوعياً

وأشارت إلى أن المحمية تعتبر ملاذاً لأكثر من 260 نوعاً من الطيور المهاجرة وبشكل خاص طائر الفلامنجو الكبير، وموطناً للعديد من الأنواع البرية الأخرى، حيث تم رصد نحو 230 نوعاً من اللافقاريات، و11 نوعاً من الثدييات الصغيرة، و10 أنواع من الزواحف، وأكثر من 35 نوعاً من النباتات، لافتة إلى أنه يمكن لزوار المحمية كذلك مشاهدة عدد من الأنواع الأخرى الموجودة في المحمية مثل دبور الوقواق، والعقاب المرقط الكبير، والثعلب الأحمر، والضب، والورل، والأرنب البري، واليعسوب البنفسجي وغيرها من الأنواع البرية المهمة...

وأوضحت أن زوار المحمية بإمكانهم مشاهدة الطيور، وممارسة هواية التصوير، والتنزه للتعرف إلى الأنواع المهمة التي تؤويها المحمية، ومن خلال مسارات المشي المحددة داخل المحمية يمكن للزوار التعرف عن قرب إلى السمات والموائل الطبيعية، وأنواع الحيوانات والنباتات التي تؤويها المحمية ومشاهدة طيور الفلامنجو عن قرب، مشيرة إلى أن المحمية تضم مركزاً للزوار، ومسارات محددة للمشي، إضافة إلى منصة لمراقبة الطيور.

