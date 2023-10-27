وفد سنغافوري يبحث الشراكة مع جامعة العلوم الإنسانية

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد برئاسة الدكتور محمد فيصل وزير الدولة في وزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية سنغافورة، يرافقه سفير سنغافورة لدى الدولة إلى مقر الجامعة في أبوظبي، وكان في استقباله الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، وعدد من المسؤولين في الجامعة.

وناقش الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والتعاون للاستفادة من تجربة الجامعة في مجال العلوم الإنسانية، خاصة المتعلقة بدراسات السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والتعايش، ودعم أواصر التواصل الحضاري والإنساني بين شعوب العالم.

وتعرف الوفد إلى مبادرات الجامعة وجهودها في هذا الصدد، والتي تتضمن برامج أكاديمية معتمدة في درجة البكالوريوس، الأول من نوعه في التسامح، إلى جانب برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان، والأنشطة الداعمة للزيارات الطلابية للمعالم الدينية والتاريخية العالمية، وانخراط الطلاب في الحلقات العلمية الطلابية العالمية حول التسامح وحوار الأديان وتحليل النصوص، وكيف أن تلك الحلقات أتاحت للطلاب مجالاً للحوار بين الأديان كمنصات للمناقشات المفتوحة، حيث يمكن للطلاب من جامعات مختلفة تبادل الأفكار وتعزيز... headtopics.com

كما تعرف الوفد إلى جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية وفق منظور القيم، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز المنهاج عند تطبيقه قيمة التسامح في جميع مراحل التعليم. وقال الدكتور خليفة الظاهري إن زيارة الوفد السنغافوري تأتي في إطار انفتاح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المجتمعات الإنسانية، إقليمياً وعالمياً، وإيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات لجميع الشعوب.

من جانبه أشاد رئيس الوفد السنغافوري بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال الدراسات والعلوم الإنسانية.

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