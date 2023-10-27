مايكل باولين: التكنولوجيا وحدها لن تنقذنا وعلينا إنتاج نفايات أقل

، شهدها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وألقاها مايكل باولين مهندس معماري ومبتكر في التصميم المستوحى من الطبيعة لإنشاء بيئات جديدة ومستدامة.

وقال إننا بحاجة إلى تصميم المباني، بحيث لا نقتصر فقط على الحد من مدى مساهمتها في تغير المناخ، وإنما أن نتعدى ذلك إلى عكس التغير المناخي، ومهما فعلنا نعلم أننا لن نستطيع إبطال تغير المناخ بالكامل حتى لو أوقفنا كل أشكال انبعاث الكربون، لذا نحن بحاجة إلى تصميم مبانينا لمراعاة المرونة في مواجهة المناخ، وتصميم مدننا بحيث يكون لدينا المزيد من الظل حول المباني للتعامل مع فصول الصيف الأشد حرارة، وأنظمة جمع المياه لاستغلال الأمطار الغزيرة من دون التسبب في الفيضانات.

وأوضح أننا مررنا بمراحل مختلفة من الوعي الفردي إلى القبلي إلى التقليدي إلى الحديث وما بعد الحديث، ويمكننا أن نرى أن العصر الحديث كان ينطوي على النزعة الاستهلاكية ورفض التقاليد، ثم بدا واضحاً في النهاية أن هناك بعض العيوب الخطيرة في هذه العقلية والتي أدت إلى العصر ما بعد الحديث الذي شمل الاستدامة وفكرة النزعة الاستهلاكية الواعية التي مفادها أنه يمكننا إنقاذ الكوكب من خلال تصميم المباني على نحو يقلل من تأثيرها على البيئة. headtopics.com

وتطرق إلى أمثلة لمشاريع مستوحاة من الأفكار التقليدية من الطبيعة، مثل غابة الصحراء، وهو مشروع ينتج الطاقة النظيفة والغذاء مع إعادة زراعة الصحارى. وكانت تلك الصينية تُطلى بطبقة سوداء ثم تُكسى بطبقة رقيقة من الماء، وكانوا يُخرجون الصينية بعد الغروب فقط، وفي الليالي الصافية، كان تأثير إشعاع الحرارة إلى الفضاء الخارجي كافياً لتحويل تلك المياه إلى جليد، وقبل الشروق، كانوا يجمعون تلك المياه المتجمدة ويخزنونها للاستخدام لاحقاً، والفكرة الرئيسية كانت سقفاً ذكياً لمبنى يستند إلى فكرة صنع الثلج.

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