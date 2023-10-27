«ريكاب» أول نظام لإعادة تدوير النفايات في «مصدر»

، المركز المتخصص للتطوير العمراني المستدام والابتكار في أبوظبي، بهدف دمج أول نظام ذكي من «ريكاب» لإيداع النفايات في ممارسات الاستدامة للمدينة.

وسيوفر «ريكاب» كامل محفظته من حلول إعادة التدوير الفريدة، والقائمة على التطبيقات، من خلال آلة ذكية لإيداع أكياس من العبوات والأوعية البلاستيكية والعبوات المعدنية القابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى آلة للبيع العكسي، والتي ستُستخدم لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية بصورة فورية.

ويأتي الاستخدام الأول لحل إعادة التدوير الرقمي «ريكاب» على شكل خدمة مجانية لعملائه الحاليين المستفيدين من خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل والشركات، حيث يتيح للمستخدمين تقليل بصمتهم الكربونية من خلال توفير إمكانية إيداع أكياس النفايات القابلة لإعادة التدوير بأنفسهم بدلاً من جمعها من المنازل وأماكن العمل. headtopics.com

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