«صوت الحرية».. الرسالة وحدها لا تكفي

، لكنها لن تكون أبداً كافية لضمان نجاح أي عمل ما لم تستند إلى عمود فقري قوي، والمقصود به الحبكة والإخراج، وفيلم «صوت الحرية» أو «ساوند أوف فريدم» المعروض حاليا في الصالات، استند إلى قصة حقيقية، استقى منها رسالته وصاغ أحداثاً مشابهة إلى حد بعيد لما حصل في الواقع، لكنه لم ينجح في إبهار الجمهور ولا في تسجيل رقم إضافي في خانة أنجح الأفلام الدرامية الإنسانية العالمية والتي يمكنك مشاهدتها باستمتاع أو ربما أكثر من مرة..

أول ما يراهن عليه صناع الفيلم، أن القصة حقيقية، وهي الطعم الذي يجذب الجمهور فيضمنون إقباله على المشاهدة بفعل الفضول أولاً، فكل ما هو حقيقي يمس المشاعر مباشرة، ويدعونا لاكتشافه باعتباره حدثاً حياً يلعب في تفاصيله الخيال قليلاً فيهيئه ليصير صالحاً لاكتمال المشاهدة الدرامية والسينمائية، مع لمسات إضافية يتفنن في صناعتها المخرج، وإبداع يتألق فيه الممثلون في تجسيدهم الشخصيات الحقيقية؛ وهكذا اكتملت عناصر الجذب الأولى في فيلم «ساوند أوف فريدم»، عن قصة شديدة الحساسية والخطورة، تولاها المخرج...

ينطلق الفيلم من مشهد عام لأحد الأحياء، ويدخل عبر تكبير العدسة إلى قلب المبنى، ثم قلب الغرفة، على وقع أغنية «صوت الحرية، تدندنها فتاة وتعزف لها بواسطة نعليها، نحن في الهندوراس، حيث تأتي سيدة حسناء تدعى جيزيل تسأل عن روسيو صاحبة الموهبة الفذة والصوت الجميل، تقول لوالدها إنهم يبحثون عن المواهب الصغيرة والمميزة لبرنامج تلفزيوني، وحين ترى شقيقها الأصغر سناً ميغيل، تقنع الأب بإرسالهما إلى عنوان محدد حيث ستكون بانتظارهما لإجراء الاختبار، يأخذ الأب طفليه ويسلمهما إلى جيزيل التي تطلب منه أن يعود... headtopics.com

مراحل عدة يمر بها تيم كي يتمكن من الوصول إلى هدفه بلا يأس، وكما قلنا، توقعنا أن يكمل المخرج الرحلة مع هؤلاء الأطفال لنرى مصيرهم وماذا حل بهم بعد العودة من هذه التجربة المرة والمرعبة، لكنه ينتهي عند تحرير تيم الطفلة روسيو وعودتها إلى منزلها، ثم نرى صوراً ومقاطع أرشيفية للبطل الحقيقي تيم وأسرته ومثوله أمام المحكمة وشهادته والإنجاز الذي حققه..

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