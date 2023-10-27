مصر: التحقيقات أظهرت توجه مسيّرتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال

إلى الشمال، تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، وسقطت الثانية في طابا. وأضاف البيان «يجري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة».

وكان المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ، قال إن طائرة موجهة من دون طيار، وصفها بأنها «مجهولة الهوية»، سقطت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، ما أسفر عن إصابات طفيفة لستة أفراد، خرجوا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مشيراً إلى أن لجنة مختصة من الجهات المعنية في البلاد بدأت التحقيق في الحادث.

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