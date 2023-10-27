الجيش المصري: المسيّرتان الساقطتان في نويبع وطابا قادمتين من جنوبي البحر الأحمر

وقال بيان المتحدث العسكري عبر «فيسبوك»: «في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات عن أن طائرتين موجهتين بدون طيار كانتا متجهين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال».

وأوضح البيان: «تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا». وأوضح المتحدث العسكري للجيش المصري أنه يجرى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وكانت السلطات المصرية، أعلنت سقوط «مسيّرة مجهولة الهوية» بمدينة طابا الحدودية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد «تهديداً جوياً» في منطقة البحر الأحمر وربط ذلك بالمقذوف الذي سقط على الأراضي الساحلية المصرية. headtopics.com

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