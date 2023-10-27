تغييرات كبار الملاك في أسهم الإمارات خلال أسبوع

وفي سوق دبي، واصل «مصرف عجمان» خفض حصته في «الخليج للملاحة» من 9.02% إلى 8.61%. كما تراجعت نسبة ملكية شركة «المال كابيتال» في تعليم القابضة من 7.

42% إلى 7.22%. كما نقصت نسبة ملكية أجياد لخدمات إدارة المنشآت في الفردوس القابضة من 5.70% إلى ما دون 5%، لتخرج بذلك من رادار كبار المساهمين في الشركة.

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