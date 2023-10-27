وفد سنغافوري يبحث تعزيز الشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد برئاسة معالي الدكتور محمد فيصل وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية سنغافورة، يرافقه سعادة سفير سنغافورة لدى الدولة إلى مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، وكان في استقباله سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة وعدد من المسؤولين في الجامعة.

كما تعرف الوفد السنغافوري على جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية وفق منظور القيم، وإلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا المنهاج عند تطبيقه قيمة التسامح في جميع مراحل التعليم، وتعرف الوفد أيضا على استضافة الجامعة للعديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح، بالإضافة إلى تنظيم الجامعة للعديد من حملات التوعية المجتمعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي حول أهمية التسامح وقبول الآخر.

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