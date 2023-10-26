«الخدمات الإنسانية» تستقبل وفد «العمانية لمتلازمة داون»

، وضمَّ مسعود محمد الهنائي نائب الرئيس، ومحمد بن سعيد الجابري، أمين السر، ومحمد سليمان البرطماني، أمين الصندوق، حيث كان في استقبالهم منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام المدينة، وسعيد بطي حديد مسؤول العلاقات العامة.

وخلال جولة شملت مركز التدخل المبكر ومدرسة الوفاء لتنمية القدرات، قدّمت مدير عام المدينة للوفد الضيف تعريفاً بأهمّ البرامج والخدمات والأنشطة التي تُقدَّمُ للطلاب ذوي الإعاقة في مختلف أقسام وفروع المدينة وفق أفضل الممارسات العالمية، بتوجيهات ومتابعة حثيثة ودائمة من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس المدينة.

وشهدت الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والاستفادة من ريادة المدينة وخبرتها العريقة، والتنسيق لتبادل الزيارات مستقبلاً من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمحاضرات. ووجَّهت منى عبد الكريم اليافعي، دعوة إلى وفد الجمعية للمشاركة وحضور المؤتمر العلمي الدولي «النظرية والممارسة في التربية الرياضية المُعدَّلة» الذي ستنظمه المدينة بالشراكة العلمية مع جامعة ولاية كاليفورنيا- تشيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكاديمية الشارقة للتعليم، يومي 6 و7 مارس 2024، بهدف تسليط الضوء على الرياضات والنشاطات البدنية المُخصَّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً من ذوي الإعاقة الذهنية، وذوي اضطراب طيف التوحد، وذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة. headtopics.com

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