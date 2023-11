مشاركات عربية وخليجية لافتة في «الشارقة الدولي للكتاب»

وأكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية للنشر ومكتبة الدار العربية في القاهرة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» الحرص الكبير على المشاركة السنوية في هذه التظاهرة الثقافية العالمية منذ بداية انطلاقتها في فترة الثمانينات، حيث يتلقى الناشرون العرب كل اهتمام ورعاية من جانب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومن المنظمين، لافتاً إلى أن سموه يولي المعرض رعاية خاصة، حيث يحرص على زيارة وتفقد أجنحة المعرض...

وأشار إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يشهد سنوياً تطورات لافتة ما يؤكد ريادته العالمية ويستقطب زواراً وقراء متنوعين ومتذوقين يعرفون ماذا يقرأون ويحرصون على اقتناء كل ما هو جديد من الإصدارات المصرية، منوهاً بمؤتمر الناشرين الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب مبادرة مثالية تجمع بين الناشرين العرب والأجانب من خلال البرنامج المهني والذي يتوج بصفقات بيع حقوق النشر من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية والعكس صحيح.

وقال بشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب لـ «وام»: «إن هيئة البحرين للثقافة والآثار تحرص على المشاركة السنوية في هذا المعرض العالمي لتسليط الضوء على الناتج الأدبي للمفكر والمبدع والأديب البحريني في مختلف المجالات من الأدب والشعر والتراث، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت مشروعاً ثقافياً يدعم كافة المؤلفين والأدباء من خلال إرسال منتجهم الأدبي الذي يخضع بدوره للتقييم من قبل لجنة شكلتها الهيئة ومن ثم يتم طباعة الإصدار ونشره على مستوى الوطن العربي».

من جانبه أشاد خليفة الرباح مشرف جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بمستوى التنظيم العالي لمعرض الشارقة للكتاب والإمكانات الكبيرة التي توفرها هيئة الشارقة للكتاب للمشاركين، ما يؤكد عالمية المعرض الذي نحرص سنوياً على المشاركة فيه، منذ دوراته الأولى، حيث يعرض جناح المجلس كافة إصداراته في عالم المعرفة وعالم الفكر ومجلة العربي.

