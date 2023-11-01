مهرجان الحرف والصناعات التقليدية يطلق فعالياته في العين

ويحفل برنامج فعاليات المهرجان، في موسمه التاسع الذي يتواصل حتى الـ20 من الشهر الجاري، بالعديد من الورش والأنشطة والفعاليات، التي تحتفي بالحرف اليدوية الأصيلة والحِرفيين من كبار المواطنين الذين ساهموا في صون أهم مفردات التراث الإماراتي.
وأضافت منى بن شيبان المهيري: «يتيح المهرجان للجمهور فرصة التفاعل مع الفنون الشعبية، التي تتضمن فنون العيالة، واليولة والرزفة وغيرها. كما يعد المهرجان دعوة ملهمة ومفتوحة لقراءة كتاب تاريخ الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم».
ولفتت منى بن شيبان المهيري إلى أنه ومنذ انطلاقة مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في منطقة العين، يحرص طاقم العمل على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات، وإظهار ثراء قيمه وتقاليده ومدى تنوعه من خلال تنظيم حدث ثقافي استثنائي، لا سيما وأن المهرجان يشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام من حيث عدد الزوار والفعاليات والمشاركات.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: 'جامعة الإمارات' تطلق مساقاً اختيارياً حول تنمية الطفولة المبكرةالعين في 31 أكتوبر / وام / أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإطلاق مساق اختياري حول تنمية الطفولة المبكرة ضمن خطتها الدراسية.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕