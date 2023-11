مهرجان الحرف والصناعات التقليدية يطلق فعالياته في العين

ويحفل برنامج فعاليات المهرجان، في موسمه التاسع الذي يتواصل حتى الـ20 من الشهر الجاري، بالعديد من الورش والأنشطة والفعاليات، التي تحتفي بالحرف اليدوية الأصيلة والحِرفيين من كبار المواطنين الذين ساهموا في صون أهم مفردات التراث الإماراتي.

وأضافت منى بن شيبان المهيري: «يتيح المهرجان للجمهور فرصة التفاعل مع الفنون الشعبية، التي تتضمن فنون العيالة، واليولة والرزفة وغيرها. كما يعد المهرجان دعوة ملهمة ومفتوحة لقراءة كتاب تاريخ الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم».

ولفتت منى بن شيبان المهيري إلى أنه ومنذ انطلاقة مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في منطقة العين، يحرص طاقم العمل على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات، وإظهار ثراء قيمه وتقاليده ومدى تنوعه من خلال تنظيم حدث ثقافي استثنائي، لا سيما وأن المهرجان يشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام من حيث عدد الزوار والفعاليات والمشاركات.

